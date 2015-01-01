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आवास की मांग:20 साल से टपरों में निवास, अब पक्के मकान के लिए लगा रहे चक्कर

विदिशा2 दिन पहले
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कलेक्टोरेट में मंगलवार को कई ग्रामीण आवास की मांग को लेकर पहुंचे। ये सभी ग्रामीण चिड़ोरिया पंचायत के गुरारिया हवेली गांव से आए थे। ग्रामीण महिलाओं का कहना था कि कई बार आवेदन देकर गुहार लगाने के बावजूद अभी तक उन्हें आवास सुविधा का लाभ नहीं मिला है। महिलाओं का कहना था कि गरीब मजदूर होकर खुद के पक्के मकान की आस में लंबे समय से वे अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हो रही हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे गुरारिया हवेली, काला पाठा क्षेत्र के रहवासियों ने कलेक्टर के नाम शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में ग्रामीणों ने बताया है कि वे करीब 20 वर्षों से निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद पर अभी तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।

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