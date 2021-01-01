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राज्य शिक्षक संघ:पुरानी पेंशन बहाली के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे

विदिशा2 घंटे पहले
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राज्य शिक्षक संघ एवं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की बैठक सावरकर बाल विहार में आयोजित की गई। बैठक में जिले के कई शिक्षक शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता मोर्चे के प्रांतीय महासचिव राजेश एलिया ने की। बैठक में सभी शिक्षकों ने संगठित होकर पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में प्रशासन से मांगे रखने की बात कही। मोर्चे के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने जिले के सभी ब्लॉकों में पुरानी पेंशन बहाली हेतु पेंशन न्याय यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा। बैठक में शामिल शिक्षकों में संजय दीक्षित, चरण सिंह, लल्लू सिंह रैकवार आिद शिक्षक शामिल थे।

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