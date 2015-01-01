पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

5 दिवसीय दीपोत्सव शुरू:धनतेरस पर रोशनी से सजा बाजार, सराफा व ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा कारोबार

विदिशा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • शुभ-कोरोनाकाल में सात माह बाद धनतेरस पर कुबेर की मेहरबानी
  • लाभ-700 दोपहिया वाहन बिके, 100 रजिस्ट्रियों पर 46 लाख का स्टांप शुल्क जमा

धनतेरस पर्व की शुभ खरीदी ने गुरुवार को शहर के कारोबारियों को काफी हद तक मंदी से उबार दिया। धनतेरस पर रियल एस्टेट, सराफा बाजार, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स सहित अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में अच्छा कारोबार हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी आटोमोबाइल और इलेक्ट्रानिक बाजार में रही। सुबह से ही वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूमों पर खरीदारों की भीड़ लगी रही। धनतेरस पर 700 वाहन बिके हैं, वहीं मकान, प्लाट और अन्य संपत्तियों की 100 रजिस्ट्रियां हुईं हैं। गुरुवार को 46 लाख रुपए से ज्यादा स्टांप शुल्क जमा हुआ है। जो कारोबारी कोरोना काल के सात महीने से मंदी का सामना कर रहे थे। धनतेरस पर्व के साथ ही गुरुवार से पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व का आगाज हो गया है। वहीं शाम ढलते ही घर प्रतिष्ठान दीपकों की रोशनी से जगमगा उठे।

शुभ मुहूर्त में वाहन लेने पहुंचे खरीदार

शहर के विभिन्न दोपहिया वाहन शोरूमों पर दिनभर खरीदारों का हुजूम लगा रहा। धनतेरस पर पर शुभ खरीदी की मान्यता के चलते लोगों ने खास मुहूर्तों में वाहन खरीदे। शोरूम खुलते ही खरीदार वाहन खरीदने के लिए पहुंचने लगे थे, वहीं शोरूम बंद होने तक रात में भी लोगों की भीड़ नजर आई। शोरूम संचालकों के मुताबिक 700 वाहनों की बिक्री रही है। लोगों ने अपनी पसंद और आर्थिक स्थिति के हिसाब से दोपहिया वाहन खरीदे। दोपहिया वाहन के अलावा चार पहिया वाहन व खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर व अन्य उपकरणों की भी जोरदार बिक्री रही है।

भीड़ इतनी कि पैदल चलना भी मुश्किल
आमदिनों में ही जहां बाजार में ट्रैफिक की अव्यवस्थित रहता है। मुख्य बाजार में बर्तन, कपड़ा, सजावट और अन्य दुकानदारों का अतिक्रमण और हाथ ठेलों की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल रहा।

आज मनाई जाएगी रूपचौदस
घरों और प्रतिष्ठानों पर जगमगाते दीपक और विद्युत झालर माहौल में उल्लास भर रहे थे। शुक्रवार को रूप चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। रूप चतुर्दशी के दिन सुंदर शरीर के लिए तेल, उबटन से स्नान और फिर श्रृंगार का महत्व है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें