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प्रगति..:दो ब्लाकों के गांवों का दौरा कर आदर्श ग्राम योजना की हकीकत आज देखेंगे सदस्य

विदिशा3 घंटे पहले
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  • विदिशा और नटेरन का दौरा करेंगे डॉ. जयराम

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सदस्य डॉ जयराम 21 नवम्बर को विदिशा आएंगे, जो कि विदिशा एवं नटेरन ब्लाक के गांवों का भ्रमण कर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का मौके पर पहुंचकर जायजा लेंगे। आदर्श ग्राम योजना के सदस्य डॉ जयराम शनिवार को इन गांवों में योजना के तहत हुए विकास कार्यों की वस्तु स्थिति का मौके पर पहुंचकर हकीकत देखेंगे। इस दौरान देखा जाएगा कि आदर्श ग्राम योजना के काम में अब तक कितनी प्रगति मिली है।

यहां की देखेंगे स्थिति
जिला पंचायत सीईओ नीतू माथुर ने बताया कि आदर्श ग्राम योजना के सदस्य डॉ जयराम नटेरन ब्लाक में ग्राम मियांखेडी, ताज खजूरी एवं रायपुर का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा विदिशा ब्लाक के पंचायत कोलिंजा के ग्राम दुलई और खरबई का भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सदस्य योजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि भारत सरकार के सदस्य डॉ जयराम की मौजूदगी में यह बैठक नई कलेक्टोरेट के सभागार कक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी।

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