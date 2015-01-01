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उत्तर-पूर्व की हवा ने बढ़ाई सर्दी:पारा 120, पिछले साल से 40 कम

विदिशा3 घंटे पहले
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सुबह 8 बजे तक मौसम में ठंड का अहसास हुआ। मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री व अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विगत पांच दिनों से न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है। सीहोर कृषि कॉलेज के मौसम वैज्ञानिक एसएस तोमर के मुताबिक आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिरेगा जिससे ठंड बढ़ेगी। उत्तर और उत्तर पूर्व से आ रही ठंडी हवा के कारण का तापमान गिर रहा है।

इसलिए अचानक बढ़ गई ठंड
जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों से पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है, जिससे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से मैदानी इलाकों में इसका असर ज्यादा नहीं है। इस से बादल नहीं छा रहे हैं।

पिछले साल की तुलना में तापमान कम

पिछले साल 1 से 20 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री के बीच दर्ज किया गया था। जबकि इस साल नवंबर की शुरूआत से ही ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया। 1 नवंबर को 15 डिग्री तापमान के बाद रात का तापमान लगातार गिर रहा है। तीन बार 11 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज हुआ। पिछले साल 7 नवंबर को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

आगे क्या... रात का पारा इतना ही रहेगा

रात के तापमान में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। आगे भी दो-चार दिन बदलाव नहीं होगा। रात का तापमान ऐसा ही रहेगा। जबकि दिन का तापमान 32 से 33 डिग्री के बीच रहेगा। दीपावली के बाद दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी।

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