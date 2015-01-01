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रात का पारा 11 डिग्री:तीसरे दिन भी पारा 110 से नीचे, शीतलहर चलेगी

विदिशा3 घंटे पहले
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नवंबर में लगातार तीसरे दिन भी रात का पारा 11 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। इससे पहले सोमवार को रात का पारा 10.5, मंगलवार को 10.7 और बुधवार को 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि विदिशा जिले में पिछले 10 सालों में नवंबर के पहले सप्ताह में पारा इतना नीचे नहीं गया जो इस बार गया है। सीहोर कृषि कॉलेज के मौसम वैज्ञानिक एसएस तोमर का कहना है कि नवंबर के बाकी दिनों में रात में ऐसी ही ठंड पड़ने के आसार हैं। इसके अलावा इस माह के आखिरी हफ्ते में शीतलहर भी चल सकती है। इसकी वजह, इस बार मौसम पर ला नीना का असर होना है।

ला नीना क्या है: मौसम वैज्ञानिक एसएस तोमर ने बताया कि ला नीना एक प्राकृतिक घटना है। इसका सबंध प्रशांत महासागर से है। प्रशांत महासागर में पानी का तापमान 0.5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसे कोल्ड इवेंट भी कहा जाता है।

इस दौरान बढ़ती है शीतलहर: जब रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री या ज्यादा कम हो, तब शीतलहर चलना माना जाता है। पूर्वानुमान के आधार पर माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में तापमान में ज्यादा गिरावट होने की संभावना है।

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