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2019 की बीमा राशि मांगी:अब तक नहीं मिला 2019 की खरीफ फसल का बीमा

विदिशा3 घंटे पहले
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कई गांवों के किसान शनिवार को कलेक्टोरेट पहुंचे और साल 2019 की बीमा राशि मांगी। बीमा राशि की मांग को लेकर किसानों ने सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही किसानों ने इस बार खरीफ फसल बर्बाद होने के बाद मुआवजे की मांग की। कांग्रेस नेता देवेंद्रसिंह राठौर का कहना है कि सोयाबीन और उड़द की फसल इस साल बर्बाद हो गई है। वहीं पिछले साल की बीमा की राशि भी नहीं मिली है। किसानों का तो दीपावली का त्यौहार फीका रहेगा।डाबर, कराखेड़ी, मदनखेड़ी, पांझ, रुसल्ला, धारूखेड़ी, जाफरखेड़ी, मिर्जापुर, जम्बार, इमलिया, धतूरिया, बागरी समेत अन्य गांव के किसानों ने कहा है कि तत्काल मुआवजा दिया जाए और बकाया बीमा की राशि दी जाए। ज्ञापन देने वालों में वीरसिंह दांगी, शैलेन्द्रसिंह, आकाश , रघुनाथ सिंह समेत कई किसान मौजूद थे।

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