पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अतिक्रमण:अहमदपुर रोड से दूसरे दिन भी हटाए कब्जे, टू-लेन बनाने का काम भी पूरा

विदिशा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अहमदपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। यहां से दोनों ओर अवैध गुमठियों को हटाया जा रहा है। बड़ी संख्या में हाथ ठेले वाले चौराहे पर खड़े हो रहे हैं। उन्हें भी व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके अलावा दोनों ओर अतिक्रमण हटाकर टू-लेन सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। रोड किनारे पत्थर की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को भी अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अहमदपुर चौराहे पर ईंट और बजरी की ट्राली लगाने वाले लोगों को भी वहां से बेदखल कर दिया गया है। अब ईंट और रेत की ट्रैक्टर ट्रालियां अहमदपुर रोड पर बिजली कंपनी सब स्टेशन के सामने वाली रोड पर खड़े होने लगे हैं। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार जो दुकानदार बार-बार मना करने के बाद भी अपनी गुमठिया लगा लेते हैं, उनकी गुमठियों को जब्त कर लिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें