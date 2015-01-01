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किसानों को राहत:10 दिन बाद खुली मंडी, 4 हजार क्विं. की आवक, सोयाबीन 4315 रुपए क्विं. बिका

विदिशा3 घंटे पहले
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  • चना 4400 से 4900 रुपए, गेहूं 2700 रुपए क्विंटल तक बिका

मंडी खुलते ही शनिवार से किसानों को राहत मिलना शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन मंडी में आवक बहुत कम रही। मंडी खुलने की सूचना शुक्रवार शाम को जारी हुई थी लेकिन किसानों तक जानकारी नहीं पहुंच पाई। इस वजह से कम संख्या में किसान अपनी उपज बेचने आए। 10 दिन बाद मंडी खुली तो किसानों को अपनी उपज के दाम अच्छे मिले। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों से हम्माल और व्यापारियों के बीच मेहनताने को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई थी जो शुक्रवार को सुलझी और शनिवार को कृषि उपज मंडी शुरू हो गई। तय वक्त पर नीलामी शुरू हुई लेकिन उम्मीद के हिसाब से कृषि उपज मंडी में आवक नहीं रही। करीब चार हजार बोरों की आवक हुई जो सीजन के हिसाब से बेहद कम है। व्यापारियों का कहना है कि सोमवार से मंडी में आवक बढ़ेगी और उपज के दाम भी किसानों को बेहतर मिलेंगे। कृषि उपज मंडी में सबसे ज्यादा आवक धान की रही। 1500 बोरों से ज्यादा धान आया। अनाज कारोबारी राधेश्याम माहेश्वरी ने बताया कि सोमवार को अच्छी आवक होने की उम्मीद है और दाम भी सोमवार को नए सिरे से खुलेंगे। शनिवार को मंडी में सोयाबीन का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल से 4315 रुपए तक रहा। गेहूं का भाव 1400 से 2700 तक रहा। अनाज तिलहन व्यापार उत्थान कल्याण संघ के अध्यक्ष के राधेश्याम माहेश्वरी ने बताया कि शनिवार को चना 4100 से लेकर 4900 रुपए क्विंटल तक बिका।

मंडी खुलने से कारोबारियों को होगा फायदा
मंडी बंद होने की वजह से बाजारों में भी ग्राहकी का अभाव बना हुआ था। विदिशा व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष राजेश जैन का कहना है कि इस बार सोयाबीन का सीजन शुरू हो गया लेकिन मंडी बंद होने से बाजार में ग्राहकी का अभाव बना रहा है। अब मंडी के चालू होने से ही किसानों की आमद होगी और बाजार की रौनक लौटेगी।

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