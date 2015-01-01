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संभागायुक्त ने योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा:माहौल तैयार करें प्राचार्य, शिक्षक ताकि बनी रहे 50% की उपस्थिति

विदिशा3 घंटे पहले
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भोपाल संभाग आयुक्त कवींद्र कियावत बुधवार को जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से चल रही योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देशित किया कि 20 नवंबर तक समस्त स्कूलों के प्राचार्य शिक्षक एक माहौल तैयार करें ताकि जो पचास प्रतिशत की उपस्थिति बच्चों की है वह कायम रहे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माहौल बनाएं सोशल डिस्टेंसिंग का भी अक्षर से पालन हो। कुल मिलाकर बच्चों को 20 नवंबर तक पचास प्रतिशत उपस्थिति के लिए माहौल बनाए रखें और पालकों को इस हेतु मानसिक रूप से तैयार रहने हेतु प्रेरित करें। कांग्रेस नेता देवेंद्रसिंह राठौर और कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि विदिशा शहर में पात्रता पर्ची के वितरण में हुई अनियमितता हुई है।

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