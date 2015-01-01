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राष्ट्र सेविका समिति:दीयों को खरीदकर आकर्षक रंग रूप दिया, दूसरों को भी कर रहे जागरूक

विदिशा3 घंटे पहले
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राष्ट्र सेविका समिति विदिशा के प्रकल्प संवर्धिनी स्वावलंबन केन्द्र की महिला टोली ने अपने दो दिवसीय प्रकल्प द्वारा सज्जित किए गए दीपकों का विक्रय किया। यह केन्द्र द्वारा स्थानीय माधवगंज स्थित होटल राजावत पर है। इस केन्द्र पर स्थानीय कुम्हारों से निर्मित दीयों को खरीदकर उन्हें आकर्षक रंग रुप देकर बहनों ने न केवल स्वदेशी के प्रचार- प्रसार का बीड़ा उठाया है बल्कि अपने त्योहारों पर अपने देश की मिट्टी और अपने लोगों के काम की महत्ता भी बताई। चीनी साज सज्जा सामग्री के विकल्प में टोली की बहनों ने कलात्मक बंदनवार, तोरणआदि सामान का व्यवस्थित स्टाल लगाया है।

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