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स्वच्छ भारत मिशन:रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, कार्यालयों की होगी रैंकिंग, मिलेगा पुरस्कार

विदिशा3 घंटे पहले
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स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत नगर पालिका के द्वारा इस बार भी शहर में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मार्केट, रहवासी संघ, शासकीय, अशासकीय विद्यालय, शासकीय कार्यालय की स्वच्छता रैंकिंग की जाएगी। इसके तहत संस्थान में डस्टबीन की उपलब्धता, स्तोत्र पृथक्कीकरण, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, ब्यूटीकेशन, विभिन्न स्टेक होल्डर के लिए शौचालय की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री, कोविड-19 प्रोटोकाल, अन्य बिंदुओं के आधार पर स्वच्छता रैंकिंग की जाएगी। रैंकिंग में प्रतिभागी बनने के लिए नपा के स्वच्छ भारत मिशन के कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। सभी 6 कैटेगिरी में प्रथम, द्वितिय, तृतीय पुरस्कार सहित सांत्वना पुरस्कार दिसम्बर 2020 में घोषित होंगे।

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