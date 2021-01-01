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रसोई गैस:पेट्रोल पंप पर आए लोगों को दिए गुलाब के फूल

विदिशा2 घंटे पहले
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प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए और रसोई गैस 800 रुपए तक पहुंच गए हैं। पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के विरोध में युकां ने गांधीवादी ढंग से रविवार की शाम को प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वैभव भारद्वाज सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर सामने गांधीवादी तरीके से विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पेट्रोल डलवाने के लिए आने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल दिए।

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