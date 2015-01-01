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अंधेरगर्दी:15 क्विंटल अनाज पलटाई के लिए 300 रु., शिकायत पर 255 लौटाए

विदिशाएक घंटा पहले
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  • मंडी में किसान से प्रति नग 3 रुपए लेना चाहिए, लेकिन हम्माल ले रहे थे 20 रुपए, मंडी इंस्पेक्टर ने की जांच

कृषि उपज मंडी में अनाज बेचने पहुंचे किसानों से उमा ट्रेडर्स पर हम्माल 3 रुपए नग लेने की बजाय 20 रुपए तक ले रहे थे। इस बीच किसान मोहरसिंह रघुवंशी भी अपनी मूंग बेचने पहुंचे। वे 10 क्विंटल मूंग लेकर पहुंचे थे। हम्मालों ने मूंग तुलाई और भराई के 200 रुपए मांगे। इस बात पर उन्होंने कहा कि प्रति नग 3 रुपए होना चाहिए। इस हिसाब से 30 रुपए होंगे। इस बात पर हम्माल कहने लगे की आप समझदार हो इसलिए 200 रुपए की बजाय 100 रुपए दे दो। यह सुनकर मोहरसिंह रघुवंशी ने ज्यादा राशि मांगने की शिकायत मंडी सचिव कमल बगवैया से कर दी। मौके पर मंडी इंस्पेक्टर ने जांच की।

अलग-अलग किसानों से ली थी ज्यादा राशि
शिकायत के बाद हम्मालों ने अन्य किसानों की राशि भी लौटाई। मोहरसिंह रघुवंशी ने बताया कि एक किसान से 5 क्विंटल के 100 रुपए लिए थे। जबकि 15 रुपए लेना था। किसान को 85 रुपए लौटाए गए। वहीं दूसरा किसान 15 क्विंटल उपज लेकर आया था। उससे 45 रुपए लेना था लेकिन 300 रुपए लिए थे। उस किसान के 255 रुपए लौटाए गए।

3 रुपए प्रति नग लेना चाहिए
कृषि उपज मंडी में किसानों से उपज के हम्मालों को 3 रुपए प्रति नग लेना चाहिए लेकिन कुछ हम्माल 20 रुपए तक ले रहे हैं। इस वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान मोहरसिंह रघुवंशी का कहना है कि कई किसान शिकायत नहीं करते। इसलिए उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।
बहुत शिकायत, नोटिस देकर लाइसेंस खत्म करेंगे
कृषि उपज मंडी सचिव कमल बगवैया ने बताया कि गुरुवार को किसानों से ज्यादा राशि लेने की शिकायत आई है। मंडी इंस्पेक्टर को मौके पर भेजा था। हम्मालों को नोटिस देकर उनका लाइसेंस खत्म करेंगे।

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