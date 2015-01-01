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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ:आरएसएस का प्रहार कुंभ आज शाम 4 बजे से

विदिशा3 घंटे पहले
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह प्रेमसिंह धाकड़ ने बताया गया कि नगर विदिशा के स्वयंसेवकों का प्रहार कुंभ कार्यक्रम 24 घंटे अनवरत (लगातार) का आयोजन 21 नवम्बर शनिवार को शाम 4 बजे से प्रारम्भ होगा। यह प्रकार कुंभ 22 नवम्बर रविवार को सायं 4.30 बजे तक व्यायामशाला चौपड़ा किले अन्दर विदिशा में समाप्त होगा। यह स्वयंसेवकों के शारीरिक विकास एवं शारीरिक क्षमता बढ़ाने में सहायक हैं। इसमें नगर के सभी स्वयंसेवक एवं नागरिक बन्धु शामिल होंगे।

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