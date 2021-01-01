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कलेक्टोरेट में प्रदर्शन:आरटीई फीस प्रतिपूर्ति 3 साल से नहीं मिली

विदिशा5 घंटे पहले
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अशासकीय निजी स्कूल शिक्षण संघ ने बुधवार को आरटीई फीस प्रति पूर्ति के लिए ज्ञापन दिया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। सदस्यों ने बताया कि वर्ष 2018, 2019, 2020 की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति 3 साल से लंबित है। अब तक भुगतान नहीं किया गया। आरटीई फीस राशि भारत के अन्य राज्यों में 15 हजार से 20 हजार प्रति छात्र मिलती है। जबकि मप्र प्रदेश में केवल 4872 प्रति छात्र दी जाती है जो बहुत कम है। इन मांगों के पूरा न होने पर संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी ।

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