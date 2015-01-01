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नवयुवक मंडल:सहस्त्रबाहु जयंती आज, सामूहिक कार्यक्रम नहीं

विदिशा3 घंटे पहले
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श्री सहस्त्रबाहु नवयुवक मंडल विदिशा के के अध्यक्ष आशीष ताम्रकार ने बताया कि इस बार भगवान सहस्त्रबाहु महाराज की जयंती 21 नवंबर शनिवार को पारंपरिक रूप से मनाई जाएगी। कोरोना काल में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जयंती पर सामूहिक कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। इस मौके पर समाज के लोग अपने घरों में ही विधि-विधान से पूजापाठ करेंगे।

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