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अभियांत्रिकीय संस्थान:एसएटीआई: एमबीए में प्रवेश के लिए सीएलसी आज

विदिशा3 घंटे पहले
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सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान विदिशा में एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 13 नवंबर को कालेज लेवल काउंसलिंग संस्था में रिक्त सीटों के लिए आयोजित की जा रही है। संस्था के डीन एकेडमिक डा. प्रमोद शर्मा ने बताया कि कालेज लेवल काउंसलिंग के अंतिम दिन 13 नवंबर को इच्छुक छात्र-छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन कराकर संस्था में 11 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं। एसएटीआई कालेज में एमबीए कोर्स जिले का एक मात्र एवं 20 साल से संचालित कोर्स है। इसमें सभी प्राध्यापकों का अनुभव 15 साल से अधिक है एवं अधिकांश प्राध्यापकों को डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। एसएटीआई अपने छात्र-छात्राओं के संपूर्ण विकास पर फोकस करता है। पर्सनालिटी डेपलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल का अवसर प्रदान करता है।

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