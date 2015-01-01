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  • The Assistant Manager Of The Power Company, Who Came To Cut The Pump Connection, Was Attacked By A Radius And Broke The Knee

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बिजली:पंप कनेक्शन काटने पहुंचे बिजली कंपनी के सहायक प्रबंधक पर राॅड से हमला कर फोड़ा घुटना, मारपीट की

विदिशा3 घंटे पहले
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  • सेमरा में अवैध बिजली कनेक्शन काटने गया था अमला, पुलिस को बुलाकर जब्त किया ट्रांसफार्मर

चोरी की बिजली से चल रहे मोटर पंप का कनेक्शन काटने पहुंचे बिजली कंपनी के सहायक प्रबंधक अविनाश कृष्ण रैकवार पर ग्रामीणों ने लोहे की राॅड से प्राणघातक हमला कर दिया। इससे श्री रैकवार के पैर का घुटना टूट गया। उनके साथ जमकर मारपीट और गालीगलौज भी की गई। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह मामला मिर्जापुर विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत ग्राम सेमरा का है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट के आरोपी जसवंत सिंह के बिजली ट्रांसफार्मर को भी जब्त कर लिया गया। बिजली चोरी के इस प्रकरण में बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत 2 लाख 4 हजार 201 रुपए की बिजली चोरी का प्रकरण बनाया गया है।

आरोपी ने चेकिंग के दौरान अचानक किया हमला, इसलिए संभल नहीं पाए
बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक ने बताया कि शुक्रवार को मिर्जापुर वितरण केंद्र के सहायक प्रबंधक अविनाश कृष्ण रैकवार ग्राम सेमरा में अवैध बिजली पंप कनेक्शन की चेकिंग के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर जसवंत सिंह पुत्र जेतूराम रघुवंशी के खेत में पंप कनेक्शन की चैकिंग की गई तो 5 नंबर पंप कनेक्शन अवैध रूप से चोरी की बिजली से संचालित होना पाया गया। इस दौरान आरोपी जसवंत सिंह रघुवंशी द्वारा चेंकिंग कर रहे सहायक प्रबंधक अविनाश कृष्ण रैकवार पर अचानक लोहे की राॅड से हमला कर दिया। इससे उनके पैर का घुटना फूट गया। उनके साथ जमकर मारपीट की गई। इससे वे घायल हो गए। इस मामले को लेकर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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