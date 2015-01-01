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समाजसेवी:अंतिम संस्कार में भी नहीं आया परिवार, समाजसेवियों ने किया

विदिशा3 घंटे पहले
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66 वर्षीय देवीसिंह अहिरवार की मौत जिला अस्पताल में शुक्रवार की रात में हो गई थी। सिविल लाइंस पुलिस उसके परिजनों के पास पहुंची और सूचना दी। इसके बाद भी वे अंतिम संस्कार करने नहीं आए। इसके बाद कांग्रेस नेता दीपक वाजपेयी भी देवीसिंह के भाई के परिवार के पास पहुंचे और अंतिम संस्कार की बात कही। इसके बाद परिजन नहीं और मोबाइल बंद कर लिया। दीपक वाजपेयी ने बताया कि देवीसिंह को दो बार जिला अस्तपताल में हम लोगों ने भर्ती कराया था। वे बीमार चल रहे थे। रेलवे प्लेटफार्म नंबर 4 पर रहता था। शनिवार को समाजसेवी विकास पचौरी, अतुल शाह, दीपक सिंह और मनीष शर्मा की मदद से बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया गया।

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