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सेंट मेरी स्कूल:ट्रैक्टर-ट्राॅली ले गए चोर सीसीटीवी में आए नजर

विदिशा3 घंटे पहले
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सेंट मेरी स्कूल के सामने से रेत से भरी ट्राली सहित चोर ट्रैक्टर ले गए। रेत से भरी ट्राली गुलाबगंज के पास खाली कर दी और इसके बाद गंजबासौदा तरफ चोर ट्रैक्टर ले गए। चोर कई जगह सीसीटीवी में नजर आया है लेकिन गिरफ्त से दूर है। सुभाष नगर निवासी मुन्नालाल जाटव ने बताया कि उन्होंने 25 दिन पहले ही खरबई के रहने वाले राजेन्द्र दांगी से 3 लाख 30 हजार का ट्रैक्टर खरीदा था। इससे पहले डेढ़ लाख रुपए की हाइड्रोलिक नई ट्राली बनवाई थी।

रात 3 बजे की चोरी
शुक्रवार को सेंट मेरी स्कूल के सामने ट्रैक्टर को रेत से भरी ट्राली सहित खड़ा किया गया था। शुक्रवार-शनिवार की रात में ट्रैक्टर चोरी हो गया। इससे पहले रात करीब 10 बजे के लगभग मुन्नालाल के बेटे बृजेश जाटव ने ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। घर तक पहुंचने वाली सड़क संकरी है इसलिए ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क किनारे ही खड़ा करना पड़ता है। मुन्नालाल और उसके बेटे ने सागर रोड पर लगे सीसीटीवी देखे तो 3 बजकर 25 मिनिट पर यह ट्रैक्टर बंटीनगर चौराह के आसपास देखा गया।

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