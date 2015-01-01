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बढ़ रही ठंड:सीजन की सबसे सर्द रात, पारा 8.50 पर आया

विदिशा3 घंटे पहले
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  • हवा की धीमी रफ्तार के कारण सुबह 8 बजे तक धुंध छाई रही, दिन का पारा 290

तापमान में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार-गुरुवार रात का पारा 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह पारा इस सीजन का सबसे कम है। वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री रिकार्ड किया गया। इससे पहले बुधवार को न्यूनतम पारा 9.2 डिग्री दर्ज हुआ था। अलसुबह से सुबह 8 बजे तक धुंध छाई रही।
सीहोर कृषि कॉलेज के मौसम वैज्ञानिक एसएस तोमर ने बताया कि रात का तापमान 8.5 डिग्री रहा। यह तापमान इस सीजन का सबसे कम तापमान है। हवा में मौजूद धूल के कण ऐसे मौसम में हवा की धीमी रफ्तार के कारण ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से धुंध दिखाई दे रही है।
दिन-रात का पारा सामान्य से नीचे पहुंचा
पिछले दिन की तुलना में अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री की कमी आई है। दिन का तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से कम रहा। न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री कमी के साथ 8.5 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से कम रहा। हवा का रुख बदलने से ऐसा हुआ है।

कारण... पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान गिरेगा
एसएस तोमर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिस कारण शुक्रवार से लेकर आगामी तीन दिन तक रात के तापमान में मामूली बढ़त की संभावना है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में सर्दी और जोर पकड़ेगी।

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