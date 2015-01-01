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वारदानों की कमी:खरीफ की खरीदी में वारदाने की किल्लत न हो इसलिए पुराने जूट के वारदाने खरीदे जाएंगे

विदिशा3 घंटे पहले
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खरीफ फसलों की खरीदी में जूट वारदानों की कमी ना आए इसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। जिले में अच्छी गुणवत्ता के पुराने जूट के वारदाने 21 रुपए प्रति नग के मान से संस्थाओं को भुगतान कर क्रय किए जाएंगे। जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों से अच्छी गुणवत्ता का वारदाना संग्रहित कर पचास-पचास बोरी का बंडल बनाकर भेजे जाएंगे। कलेक्टर डॉ जैन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिले में जूट वारदाने के लक्ष्य एवं स्टॉक की जानकारी देने को कहा है। इसके अलावा जिन संस्थाओं ने लक्ष्य अनुरूप वारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया है इसकी भी जानकारी प्रतिवेदन सहित भेजने को कहा है। कलेक्टर ने कहा है कि जिस संस्था द्वारा निर्धारित संख्या में वारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बाजार से वारदाना खरीदकर बाजार के भाव की राशि संबंधित संस्था से वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।

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