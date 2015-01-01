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दीपावली कोे 6 दिन शेष:आज कुमार योग, कल मघा नक्षत्र, 10 को एंद्र योग इलेक्ट्राॅनिक खरीदी के लिए शुभ

विदिशा3 घंटे पहले
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  • 100 से ज्यादा बाइकें बुक, 35 लाख से अधिक का इलेक्ट्रॉनिक सामान बिका

ग्राहकों के स्वागत के लिए बाजार सज गए हैं। शनिवार को शनि पुष्य नक्षत्र के साथ ही दीपावली की खरीदी भी शुरू हो गई। सराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आदि सामान का व्यवसाय खूब हुआ। इसी नक्षत्र से बहीखातों की शुरुआत भी व्यवसायियों ने कर दी। जमीनों के सौदे भी उम्मीद के मुताबिक हुए। लंबी मायूसी के बाद बाजार में खरीदारों की चहल-पहल बढ़ गई है। शनिवार को पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में खरीदी करने वालों की जोरदार मौजूदगी रही। खरीदारों की भीड़ से माधवगंज से लेकर बड़ा बाजार तक लोग बार-बार जाम से जूझ रहे थे। नपा और पुलिस प्रशासन की लापरवाह रवैये से आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस पुष्य नक्षत्र से दीपावली त्योहार की खरीदारी की शुरुआत मानी जा रही है। व्यापार महासंघ के पूर्व महामंत्री घनश्याम बंसल ने बताया कि पुष्य नक्षत्र से मार्केट में उठाव आया है।

सराफा: सोने-चांदी के दाम गिरे, 50 लाख खरीदारी की उम्मीद

सराफा व्यापारी राजेश सराफ ने बताया कि सोने-चांदी के दाम गिरने से लोगों ने अच्छी खरीदारी की है। शहर में लगभग 200 से अधिक सराफा दुकानें हैं। लगभग करीब 50 लाख से अधिक कारोबार होने की उम्मीद है। इस दिन सोने की वस्तुओं सहित सिक्कों की बिक्री होती है। बाजार में 7 दिन से इस नक्षत्र के लिए बुकिंग चल रही है। शादियों के लिए खरीदी जारी है।

दीवाली तक उम्मीद
पुष्य नक्षत्र पर ऑटो मोबाइल का कारोबार भी दौड़ पड़ा। दोपहिया वाहन शोरूम के प्रबंधक आलोक सक्सेना ने बताया कि पुष्य नक्षत्र पर 100 से अधिक संख्या में लोगों ने वाहनों की बुकिंग की हैं। इस खरीदारी को देखते हुए दीपावली तक मार्केट में काफी उठाव रहने की उम्मीद है।
35 लाख की खरीदारी
इलेक्ट्रानिक्स कारोबारी नीरज चंद्रवंशी ने बताया कि दोपहर बाद शाम से एक दम से खरीदारी बढ़ी। खरीदारों ने विशेष मुहूर्त में इंक्वायरी और बुकिंग में रुझान दिखाया। शहर में एक दर्जन मुख्य इलेक्ट्रानिक्स प्रतिष्ठानों पर करीब 35 लाख से अधिक का कारोबार रहा है।
जमीन के सौदे बढ़े
कॉलोनाइजर मयंक जैन ने बताया कुछ लोग पुष्य नक्षत्र में जमीन के सौदे करते हैं। इसके लिए पूछपरख कर रहे हैं। कुछ ने बुकिंग का मन भी बनाया है। इस नक्षत्र में जमीनों के सौदे होने की उम्मीद है। प्लाट का निर्णय बड़ा होता है। लोग सोच समझकर सौदा करते हैं।

दीपावाली तक रोजाना खरीदी के लिए शुभ मुहूर्त
पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि 8 नवंबर को कुमार योग होने के साथ ही रविवार, अश्लेषा नक्षत्र व अष्टमी तिथि का संयोग बन रहा है। 9 को मघा नक्षत्र , 10 को एंद्र योग के साथ ही पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में इस दिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी करना शुभ रहेगा। 11 को महालक्ष्मी योग भी रहेगा। 12 को धनतेरस पर अबूझ मुहूर्त रहेगा। वहीं 14 नवंबर को दीपावली महापर्व पर सूर्योदय के साथ ही सर्वार्थसिद्धि योग शुरू हो जाएगा।

दुकानों की हद से बाहर सामान रखा मिला, 10 के चालान काटे, 4 हजार की वसूली

विदिशा| आिखकार ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को बाजार में दुकान के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों को पर कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रैफिक इंचार्ज आशीष राय ने बताया कि यातायात विभाग द्वारा त्योहारों पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़े नहीं इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 134 पुलिस एक्ट के तहत शनिवार को 3 कोर्ट चालान बनाए हैं। रोमांटिक गारमेंट्स सहित दो ठेले वालों पर ये कार्रवाई की गई है। कई बार समझाइश के बाद भी ये लोग बेतरतीब सामान रखे हुए थे। जिस कारण बाजार में रोज जाम के हालात बनते थे। कई बार समझाइश के बाद भी व्यापारी नहीं मान रहे थे। इस कारण बाजार में सामान फैलाने वालों के चालान बनाए हैं। 10 चालान बनाकर 4 हजार रुपए वसूले गए हैं। उन्होंने बताया कि तिलक चौक से माधवगंज तक तीन पहिया और चार पहिया वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं दो मोबाइल वाहन सतत निगरानी करेंगे। इसके अलावा मुख्य बाजार में दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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