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पटाखा व्यापारी नाराज:पटाखा बाजार के लिए नपा के बनाए नक्शे पर व्यापारी नाराज

विदिशा3 घंटे पहले
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नगरपालिका की तरफ से बनाए गए नक्शे पर पटाखा व्यापारी नाराज हो गए। व्यापारियों का कहना था कि नक्शे में दुकानें रामलीला परिसर के पीछे वाले हिस्से में लगाने की योजना पर हम अमल नहीं करेंगे। दुकानदारों का कहना था कि पीछे की तरफ ग्राहक खरीदारी करने नहीं आएंगे। हमें पिछले सालों की तरह दुकानें अलाट की जाएं। रात में एसडीएम गोपालसिंह वर्मा पहुंचे और दुकानदारों से चर्चा की। चर्चा के बाद दुकानदार राजी हो गए हालांकि इस विवाद की वजह से रात तक दुकानें अलाट नहीं हो पाईं। अब रविवार को दुकानें अलाट की जाएंगी। इस बार पटाखा दुकानों के बीच 10-10 फीट का अंतर रहेगा। इस वजह से नपा ने पिछले हिस्से में एक ब्लॉक बनाया था। इस ब्लॉक की वजह से व्यापारी नाराज थे। पटाखा व्यापारी मोहित शर्मा ने बताया कि इस बार दुकानों के बीच 10-10 फीट अंतर रखने की गाइड लाइन है। पटाखा बाजार के लिए 170 दुकानों को ड्रा रविवार को खोला जाएगा। वैसे ये प्रक्रिया शनिवार को हो जाती लेकिन प्रशासन और व्यापारियों के विवाद की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले जहां 4 नवंबर को आवेदन करने की प्रक्रिया थी। वहीं इसको बढ़ाकर 7 नवंबर कर दिया गया था।

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