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त्योहार के बाद बेकाबू कोरोना:व्यापारी खुद मास्क लगाएंगे, न पहनने वालों को सामान नहीं देंगे, शादियों में 200 की सीमा तय

विदिशा3 घंटे पहले
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  • शहर बना कोराेना का हॉटस्पॉट, 38 नए मरीज मिले, इनमें विदिशा के 34 शामिल

कोरोना संक्रमण का हॉट स्पॉट बने विदिशा शहर में एक बार फिर कर्फ्यू के हालात बन गए हैं। भास्कर कई बार इस बात को कहता रहा है कि विदिशा में कोराेना के हालात बेकाबू हो गए हंै। इसलिए इस संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने 21 नवंबर से विदिशा शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी हुए कलेक्टर के इस आदेश के तहत शनिवार से शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। यह कर्फ्यू आगामी आदेश तक लागू रहेगा। जिले में शुक्रवार को भी कोरोना संक्रमण से 38 संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 34 संक्रमित मरीज विदिशा शहर के हैं।

... अब सख्ती से पीछे नहीं हटेगा प्रशासन, संगठन भी कार्रवाई में पूरा सहयोग करेगा

विदिशा| जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण खतरनाक स्तर पर फैलने लगा है। इस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन अब जिले में सभी के सहयोग से सख्ती के साथ एक्शन लेने जा रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रभावी तौर पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक रखी । इसमें शहर के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने एक सुर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की उपयोगिता को लेकर प्रशासन का सख्त कार्रवाई करने में सहयोग देने की बात कही है। कलेक्टर ने बताया कि भोपाल में अब रोजाना 400 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जिसका सीधा असर विदिशा में पड़ेगा।

बैठक में सभी संगठनों ने कोविड से बचने के लिए जागरूकता लाने पर भी दिया जोर

बिना कार्ड के प्रवेश न मिले शादियों में विवाह स्थलों पर उपहार-लिफाफा के काउंटर की तरह मास्क का काउंटर बनाए जाएं। शादियों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिना कार्ड के प्रवेश ना दिया जाए- पं गिरधर शास्त्री, धर्माधिकारी मास्क काउंटर भी रहेंगे हम सभी गार्डन संचालकों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि शादी में लोगों की संख्या अधिकतम 200 रखी जाए। संक्रमण को रोकने के लिए भीड़ को कम करने के उद्देश्य है। मैरिज गार्डन में हैंड सैनिटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क काउंटर जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं हैं। -लकी अरोरा, गार्डन संचालक शादियों में टेबल सिस्टम हो शादी या अन्य आयोजनों में बफर पार्टी बंद होकर भोजन के लिए टेबल सिस्टम रखा जाए। -अतुल तिवारी, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति विदिशा बाजार में चालानी कार्रवाई हो बाजार में चालानी कार्रवाई हो। शनिवार को महासंघ के पदाधिकारी बैठक कर बाजार का समय कम करने का निर्णय लेंगे।- चेतन वलेचा, महामंत्री व्यापार महासंघ गरीब परिवारों को मास्क बांटे संगठनों के माध्यम से गरीब परिवारों के मास्क बांटे जाएं। पुलिस सख्ती के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर समझाइश की कार्रवाई करे।- तोरण सिंह दांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष मास्क नहीं तो व्यापार नहीं कोई भी व्यापारी बिना मास्क के प्रतिष्ठान पर नहीं बैठेगा। और न ही बिना मास्क वालों को सामान बेचेगा।-मुन्नालाल जैन, अध्यक्ष व्यापार महासंघ होर्डिंग स्टीकर लगवाए जाएंगे मंदिरों में, बाजार में, होटलों में और चौराहों पर भीड़ अधिक होने लगी। शहर में कुछ स्थानों पर हम अपनी ओर से होर्डिंग्स और स्टीकर लगवाएंगे।- मुकेश टंडन, पूर्व नपाध्यक्ष अब लॉकडाउन होना चाहिए संक्रमण बढ़ने से अब वक्त आ गया है कि लॉकडाउन करना चाहिए। विदिशा के लोग भी लॉकडाउन के लिए सहमत हैं।- कमल सिलाकारी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी

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