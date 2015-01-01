परिवार के व्यक्तियों को सेहत संबंधित कोई ना कोई तकलीफ होने की वजह से आपकी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन यह परिस्थिति अगले एक-दो दिन में ठीक भी हो जाएगी। व्यक्तिगत जीवन और काम के बीच किस बात पर अधिक ध्यान देना है, यह तय करना आपके लिए मुश्किल होगा। जिसकी वजह से आपके ऊपर मानसिक तनाव भी बन सकता है।\r\n\r\n
करियर: कठिन कामों को निपटाने की कोशिश करें।\r\n\r\n
लव: पार्टनर की सहायता से कठिन परिस्थिति में भी आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा।\r\n\r\n
हेल्थ: वायरल इंफेक्शन की तकलीफ हो सकती है।",luckyColor:"ऑरेंज",luckyNumber:"3"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/",seriesId:"3978",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!1},elections:{bihar:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ 2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।",isMobileTallyWidgetEnabled:!1},mp:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}},__default__:{ipl:{seriesId:"3978",calendarFileId:"calendar_new_",standingFileId:"standing_3978_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/"},cpl:{seriesId:"3957",calendarFileId:"calendar_new_domestic_westindies_",standingFileId:"standing_3957_",folderPath:"cricket/cpl/hindi/"}}},navigationStackLength:0},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null}}