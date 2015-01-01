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कोरोना संक्रमण:24 घंटे में दो मरीजों की मौत, 25 संक्रमित मिले

विदिशा3 घंटे पहले
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  • जिले में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण का कहर

जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण खतरनाक स्तर पर बढ़ने लगा है। महज तीन दिन के भीतर जिले में 77 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले हैं। गुरुवार को जिले में 25 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा 17 पॉजिटिव व्यक्ति विदिशा में मिले हैं। विदिशा के अलावा जिले के बासौदा में 2 और सिरोंज में 2 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2336 पर पहुंच गया है। इनमें से 2144 व्यक्तियों की रिपोर्ट निगेटिव रही है। चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान में ही जिले में 2 नई मौतें भी दर्ज हुई हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने से सैंपलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भी जिले भर से 304 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में अब तक 53119 व्यक्तियों की सैंपलिंग हो चुकी है। इनमें से 49615 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट निगेटिव रही है। जबकि 635 सैंपल रिजेक्ट रहे हैं। जिले में लिए जा रहे सैंपलों की जांच की क्षमता की तुलना में जांच रिपोर्ट की कार्रवाई धीमी है। यही वजह है कि रोजाना सैंपल पेंडिंग हो रहे हैं। गुरुवार की स्थिति में जिले में 417 सैंपल पेंडिंग थे, जबकि गुरुवार को कुल 306 सैंपलों की ही जांच रिपोर्ट आई थी।

8 दिन पहले 100 के नीचे थी एक्टिव मरीजों की संख्या, अब 141 हुई
जिले में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या बढ़ने से एक्टिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार को जिले में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 141 पर पहुंच गई थी। इनमें से 32 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। जबकि नवंबर माह की शुरुआत में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 100 से नीचे पहुंच गया था। उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर को जिले में कुल 97 एक्टिव केस थे। जबकि इन आठ दिनों में 44 एक्टिव केस बढ़ गए हैं।

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