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भोजपुरी समाज:महिलाओं ने एक घंटे तक बेतवा नदी में खड़े होकर डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

विदिशा3 घंटे पहले
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भोजपुरी समाज की सैकड़ों महिलाओं ने शुक्रवार शाम को बेतवा के बड़वाले शनि मंदिर घाट पर श्रद्धाभाव से छठ पूजा की। इसमें महिलाओं ने लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा और शाम को बेतवा किनारे पहुंचकर करीब एक घंटे तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जाने तक जल से अर्घ्य दिया। शनिवार को एक बार फिर अलसुबह 5 बजे तट पहुंचकर इसी प्रकार उदयाचल से निकलते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगी। इसके बाद 4 दिवसीय पूजा के विधान का समापन हो जाएगा। बेतवा किनारे होमगार्ड भी तैनात किए गए थे। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भीड़ को अलग-अलग किया जा रहा था। पूजन कार्यक्रम के मौके पर भोजपुरी समाज के अध्यक्ष शशिकांत तिवारी, पंकज तिवारी और कार्यक्रम में आमंत्रित स्प्रिंगफील्ड स्कूल के चेयरमैन योगेंद्रसिंह राणा भी मौजूद रहे।

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