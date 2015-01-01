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महिला उत्पीड़न:महिला उत्पीड़न के विरोध में युकां ने काली पट्टी बांधी

विदिशा3 घंटे पहले
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युवा कांग्रेस द्वारा गुरुवार को नीमताल गांधी प्रतिमा के पास दलित एवं महिला उत्पीड़न के विरोध में युवाओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर मौन प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश मे महिला उत्पीड़न के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और केंद्र इसकी रोकथाम करने के प्रति कोई कठोर कदम नही उठा रही है। इस मौके पर विस अध्यक्ष सुमित मोतियानी, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव विनीत दांगी, युकां जिला अध्यक्ष वैभव भारद्वाज आदि शामिल थे।

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