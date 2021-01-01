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किसान न्याय यात्रा:तीनों कृषि कानून किसान हितैषी नहीं: यूथ कांग्रेस

विजयपुर5 घंटे पहले
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  • यूथ कांग्रेस ने विजयपुर में निकाली किसान न्याय यात्रा

कृषि कानूनों के विरोध में बुधवार को विजयपुर में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर किसानों से कृषि बिलों के विरोध में किए जा रहे आंदोलन को लेकर समर्थन की मांग की बल्कि, किसानों के लिए हर घर से एक-एक मुठ्ठी अनाज भी लिया। यह किसान न्याय यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी विचपुरी, गुर्जरा, मेवरा, दोर्द, बरदुला, अंधपुरा, गोहरा, गोहटा, सुनवाई गांव में पहुंचीं।

कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस दौरान किसानों को केंद्रीय कृषि कानूनों के नुकसान के बारे में बताया और दिल्ली में किए जा रहे किसान आंदोलन के लिए समर्थन स्वरूप एक मुठ्ठी गेहूं की मांग की। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध रावत, पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा, अंशुमान रावत, आसाराम सोनी, जयप्रकाश पचौरी आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।

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