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अंबाह-उसैद रोड:आंदोलन के बाद शुरू कराया गया पुलिया का काम फिर बंद

अंबाह2 घंटे पहले
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  • लोग बोले- अधूरी पुलिया से हो सकता है हादसा

अंबाह-उसैद मार्ग पर बनाई जा रही पुलिया का बंद निर्माण कार्य फिर से शुरू कराने के लिए उसैद के लोगों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की। लोगों का कहना है कि पुलिया नहीं बनने से दुर्घटना हो सकती है।

नागरिकों का कहना है कि चार महीने पहले लोगों ने पुलिया का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए चक्काजाम आंदोलन किया था। उस समय प्रशासन ने ठेकेदार पर दबाव बनाकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया था लेकिन कुछ दिन बाद ही ठेकेदार ने पुलिया बनाने का काम बंद कर दिया। पुलिया टूटने से अंबाह-उसैद के बीच आवागमन प्रभावित है। कभी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए पुलिया बनाने का काम फिर से शुरू कराया जाए।

रुधावली गांव के मुकेश तोमर का कहना है कि कई महीनों से पुलिया निर्माण बंद है। यहां कभी भी हादसा हो सकता है। ग्रामीण टिल्लू तोमर का कहना है कि 10 जनवरी को रात में मोटरसाइकिल गिरने की घटना के बाद गड्ढे में गिरे तीन लोग जैसे-तैसे बाहर निकले थे। अधूरे काम से लोगों में नाराजगी है। पूर्व सरपंच अझेड़ा राधेश्याम सिंह तोमर का कहना है कि निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी है। अधिकारी भी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।

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