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सुसाइड:ससुराल में रह रहे युवक ने साड़ी से फांसी लगाई, मौत

बदरवास3 घंटे पहले
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बारई के चरबई गांव अपनी ससुराल में रह रहे 25 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शुक्रवार की सुबह राज केवट साड़ी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला विवेचना में ले लिया है।

जानकारी के मुताबिक राजू (25) पुत्र लालाराम केवट निवासी चरबई बारही की लाश शुक्रवार की सुबह 7.30 बजे साड़ी के फंदे पर लटकी मिली। सूचना पर बदरवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूछताछ में परिजनों ने बताया कि राजू केवट ससुराल आकर रह रहा था। शराब पीने और जुआ खेलने का आदी था। राजू केवट ने फांसी क्यों लगाई है, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

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