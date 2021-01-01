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कार्रवाई:राड़ेप में 12 साल से रास्ते पर था दबंग का कब्जा, जेसीबी से हटवाए पत्थर

बड़ौदा5 घंटे पहले
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  • ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने की कार्रवाई

बड़ौदा तहसील के राड़ेप गांव में दबंग के 12 साल पुराने कब्जे को प्रशासन ने रविवार को जेसीबी चलवाकर हटवा दिया है।

वार्ड 2 की महिलाएं एसडीएम-तहसीलदार के पास पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हम वैसे तो दूसरे लोगों के सामने नही आते है, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा। क्योंकि वार्ड में लोगों ने चबूतरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे आने-जाने का रास्ता बंद हो गया। इससे गंदगी भी बह रही है।

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