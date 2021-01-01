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रैली से संदेश:सूखा-गीला कचरा अलग-अलग करें

बानमोर2 घंटे पहले
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  • सीएमओ अशोक बंसल ने स्वच्छता एप डाउनलोड करने के लिए कहा

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में बानमोर नगर अव्वल आए, इसके लिए बुधवार को सफाई मित्र और नगरपालिका के अधिकारियों-कर्मचारियों ने रैली निकालकर दुकानदारों को डस्टबिन दिए और गीला सूखा कचरा अलग-अलग डालने की समझाइश दी। स्वच्छता जिन होटल संचालकों द्वारा कचरा सड़क पर फेंका जा रहा था उन पर जुर्माना कर उन्हें स्वच्छता में सहयोग करने की अपील की गई।

सीएमओ अशोक बंसल ने कहा कि आम लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए मोबाइलों में स्वच्छता एप भी डाउनलोड किया जा रहा है। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे को रि-साइकिल करने की भी व्यवस्था की है। सूखे कचरे को रि-साइकिल के लिए भेजा जा रहा है। गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि बानमोर को राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान से नवाजा जा चुका है।

ऐप खोलें
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