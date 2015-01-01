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बयान:छोटे उद्योगों से होगा गांव का विकास: श्रीमन मिश्रा

बसई3 घंटे पहले
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  • वरधुवां में ब्रेड फैक्ट्री का उद्घाटन किया

नगरों का विकास गांवों से होता है और नगरवासी निरन्तर ग्रामवासियों के परिश्रम पर ही पनपते हैं। जब तक राष्ट्र का ग्रामीण कर्मठ है, तब तक ही देश की शक्ति में लगातार बढ़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग व धंधे लगाएं जाएं, ताकि ग्रामीणों को उनकी कर्मठता का उचित पारितोष मिल सके।

गांव का सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। इसके लिए सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। यह बात गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के भाई श्रीमन मिश्रा ने वरधुवां में आयोजित ब्रेड फैक्ट्री के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योग स्थापित होने से गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सकेगा। इससे धीरे धीरे गांव का विकास होगा।

इस दौरान उन्होंने गांव का भ्रमण का ग्रामीणों का हाल चाल जाना एवं समस्याएं सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष देवेन्द्र राजपूत, महिला वाल विकास परियोजना अधिकारी अरविन्द उपाध्याय, वरिष्ठ भाजपा नेता आशीष तीवारी, वीरेंद्र शांडिल्य, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सोनू शांडिल्य, चन्द्रशेखर राजपूत, रविन्द्र पुरी, राजेश लोधी सहित बड़ी संख्या मे कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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