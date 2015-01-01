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अनदेखी:पिपलौदा तीर्थ तालाब से साठगांठ से खाली किया जा रहा पानी, सूखेगी 6 गांवों की फसल

बैराड़3 घंटे पहले
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  • अफसरों की अनदेखी से तालाब से रोज निकाला जा रहा है पानी
  • तालाब नहीं भरने से इस बार रबी फसल को नहीं मिलेगा भरपूर पानी

बैराड़ अनुविभाग के गाम पिपलौदा तीर्थ में स्थित तालाब इस वर्ष बारिश कम होने से पूरा नहीं भर सका है। इसके बाद भी आस-पास के कुछ किसान संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों से साठगांठ कर पानी निकाल कर तालाब को खाली कर रहे हैं।

खासबात यह है कि यदि तालाब खाली हुआ तो 6 गांवों के किसानों की रबी की फसल सूख जाएगी। इतना ही नहीं इस बार तालाब नहीं भरने से वैसे भी किसानों को रबी की फसलों को भरपूर पानी नहीं मिलेगा। इसके बाद भी इस कम पानी पर भी दबंगों की नजर है। हालात ये है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही तालाब का पानी निकालने में जुटे हुए हैं।

इतना ही नहीं दबंगों द्वारा विभागीय कर्मचारियों से लेनदेन कर तालाब की नहर चलवाकर पानी का दोहन किया जा रहा है। आस-पास के दबंग मोटर पंप चलाकर खेती करने में जुटे हुए हैं। चोरी छिपे किए जा रहे तालाब के पानी के दोहन पर रोक नहीं लगाई गई आने वाले गर्मी के मौसम में गांव वालों तथा पशुओं को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ेगा।

तालाब खाली हुआ तो सूख जाएगी फसल
पिपलौदा . तालाब खाली हुआ तो आस-पास के आधा दर्जन गांवों के किसानों की फसल में पानी नहीं लग पाएगा। इससे किसानों की फसल सूख जाएगी। इसमें ग्राम श्रीपुरा, गिरवानी, गोवर्धन, ककरौआ, सेमरखेड़ी, गणेशखेड़ा आदि ग्रामों के कृषकों को नहर के जरिए सिंचाई के लिए पानी दिया जाता रहा है। लेकिन इस वर्ष अल्प वर्षा के कारण इस बार तालाब में न के बराबर पानी आ सका है।

इसे जल संसाधन विभाग के कर्मचारी और गांवों के कुछ दबंग आपसी साठगांठ कर निकालने में जुटे हुए हैं। रात के अंधेरे में तालाब की नहर चला दी जाती है और दो, चार घंटे चलाने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं तालाब में कुछ लोगों द्वारा मुआवजा लेने के बाद भी तालाब की भूमि पर मोटर पंप से पानी लेकर खेती की जा रही है।

चोरी छुपे निकाली जाती है नहर
ग्रामीण शिवचरण, अनिल, कल्याण आदि का आरोप है कि जल संसाधन विभाग के कर्मचारी एवं गांव के कुछ दबंगों लोगों की आपस में साठगांठ है। इसके चलते तालाब के पानी का जमकर दोहन किया जा रहा है। तालाब की नहर से चोरी छुपे निकाले जाने वाले इस पानी से न केवल तालाब का पानी घट रहा है। बल्कि आस-पास का जल स्तर भी गिरता जा रहा है। वर्तमान में तालाब में मात्र पशुओं के पीने के लिए ही पानी है। इसके दोहन पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में ग्रामवासियों तथा पशुओं को पानी के लिए परेशान होना होगा।

नियम से खोली जाए नहर
तालाब से पिपलौदा तीर्थ सहित आसपास के गांवों को निकली नहरों को नियम से संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा खोला जाए तो किसानों की फसलों को पानी भी मिल जाएगा और तालाब भी समय से पहले खाली नहीं हो सकेंगा। इतना ही ग्रामीणों के अनुसार हालात ये ही चलते रहे तो तालाब जल्दी ही खाली हो जाएगा। इससे में कई किसानों की फसल पानी से वंचित रह जाएगी और वे संकट में आ जाएंगे। किसानों ने जल्द तालाब से पानी प्रबंध किए जाने की मांग की है।

मुझे मालूम नहीं है
^ पिपलौदा तीर्थ का तालाब को अवैध रूप से पानी निकालकर खाली किया जा रहा है। इस संबंध में मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप निबोरिया जी से बात कर लो वे ही कुछ बता पाएंगे।
एके जैन, सब इंजीनियर सिंचाई विभाग

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