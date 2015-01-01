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कोरोना अपडेट:जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों के साथ 11 नए कोरोना संक्रमित मिले, 13 पुराने मरीज स्वस्थ

भिंड2 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • सर्दी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमित

जिस प्रकार से सर्दी का असर बढ़ रहा है, उसी प्रकार से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। शुक्रवार को जिला अस्पताल के दो डॉक्टर्स सहित जिले में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस प्रकार से जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1291 पर पहुंच गई है। जबकि पुराने 13 मरीज स्वस्थ होने पर ठीक हो चुके मरीजों का आंकड़ा 1227 पर पहुंच गया है।

शुक्रवार को आए नए मरीजों में जिला अस्पताल के दो डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों आपस में पति पत्नी है। इसके अलावा सौरा पावई, परा में 18 वर्षीय दो युवक, शहर के वार्ड क्रमांक 9 शास्त्री नगर बी ब्लॉक में 45 वर्षीय महिला, वार्ड क्रमांक 34 महावीर गंज में 77 वर्षीय वृद्ध, वार्ड क्रमांक 6 आर्य नगर निवासी 34 वर्षीय महिला, लहार के वार्ड क्रमांक 15 में 36 वर्षीय महिला, आलमपुर के वार्ड क्रमांक 4 में 34 वर्षीय महिला, सिलोली मेहगांव का 26 वर्षीय युवक, शहर के खिड़किया मोहल्ला की 18 वर्षीय युवती कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसके अलावा पुराने 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं।

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