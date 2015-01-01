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कोरोना का कहर:जिले में 12 नए संक्रमित मिले

भिंड3 घंटे पहले
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दीपावली के पर्व से पहले जिले में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। गुरुवार को एक साथ कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। इसमें से 8 केवल शहर के हैं। हालांकि चार पुराने मरीज स्वस्थ्य हो गए हैं। इस प्रकार से जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1225 हो गई है। वहीं स्वस्थ्य हो चुके मरीजों की संख्या भी 1157 हो गई है।

गुरुवार को 303 सैंपल की रिपोर्ट में 12 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें शहर के अशोक नगर में 80 वर्षीय वृद्ध, गांधी नगर में 18 वर्षीय युवक, वीरेंद्र नगर में 38 वर्षीय महिला, नई आबादी में 64 वर्षीय वृद्ध, मीरा कॉलोनी में 18 वर्षीय युवती, महावीर गंज निवासी 32 वर्षीय युवक, हनुमान बजरिया चाेर गली निवासी 55 वर्षीय अधेड़ और भवानीपुरा में 30 वर्षीय महिला सहित 12 संक्रमित मिले हैं।

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