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कार्रवाई:अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 20 युवकों को दबोचा

भिंड2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • 16 थानों ने अलग-अलग जगह की कार्रवाई

असवार पुलिस ने चौरई जैतपुरा मार्ग से शनिवार की शाम 6.30 बजे एक युवक को 60 लीटर शराब के साथ पकड़ा है। इससे 220 क्वार्टर तैयार किए जाते। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही 16 थानों की पुलिस ने अवैध शराब के साथ 20 आरोपियों को दबोचा है।

दरअसल पिछले दिनों चंबल आईजी मनोज कुमार शर्मा ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पिछले 24 घंटे में 16 थानों की पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। असवार थाना प्रभारी पंकज मुदगल ने जहां कल्लू उर्फ सुधीर सिंह भदौरिया पुत्र वीर सिंह भदौरिया निवासी देवरा को 60 लीटर शराब के साथ पकड़ा है।

वहीं देहात ने 30, बरोही ने 22, बरासो ने 23 क्वार्टर, अटेर ने 52, अमायन ने 20 क्वार्टर, मालनपुर व ऊमरी ने 18-18 क्वार्टर, रौन ने 42, पावई ने 40 क्वार्टर, रावतपुरा ने 5, लहार ने 10 लीटर, दबोह ने 10 लीटर कच्ची शराब के साथ 20 लोगों को पकड़ा है ।

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