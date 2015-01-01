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ढाई हजार साल में पहली बार:मंदिर की शिखर पर चढ़ाए गए सोने की परत चढ़े 33 कलश

भिंड25 मिनट पहले
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बरासों जैन मंदिर में कलारोहण से पहले कलशों का पूजन करते हुए।
  • बरासों जैन मंदिर पर गुुरुवार को मुनिश्री विहसंत सागर महाराज के मार्गदर्शन में हुआ कलारोहण समारोह

जिले के ढाई हजार वर्ष पुराने बरासों जैन मंदिर में दो दिवसीय कलशारोहण महोत्सव के अंतिम दिन गुरुवार को मंदिर के शिखर पर मुनिश्री विहंसत सागर महाराज के मार्गदर्शन में विधिविधान से कलशारोहण कराया गया। इस दौरान मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़े 33 कलश चढ़ाए गए। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विधान, कलश शुद्धि सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए।

बरासों जैन मंदिर में चल रहे शिखर कलशारोहण कार्यक्रम के अंतिम दिन गुरुवार को सुबह 9 बजे सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। सबसे पहले मुनिश्री विहसंत सागर महाराज के सानिध्य में भगवान श्रीजी का शांतिधारा अभिषेक करते हुए मंदिर के शिखर के लिए कलशों का विधि-विधान के साथ पूजन किया। जिसके बाद मंदिर के शिखर पर अष्टधातु से बने और सोने की परत चढ़े 33 कलशों को चढ़ाया गया।

बरासों जैन मंदिर ढाई हजार वर्ष पुराना है: मुनिश्री

  • जैन मुनि विहसंत सागर महाराज के अनुसार बरासों जैन मंदिर ढाई हजार वर्ष पुराना है। जिले के जैन मंदिरों में इस मंदिर को सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना गया है। मंदिर के शिखर पर पहली बार एक साथ 33 स्वर्ण कलश श्रद्घालुओं के द्वारा पहली बार चढ़ाए गए हैं।
  • वहीं इन कलशों का निर्माण दिल्ली और जयपुर में सकल जैन समाज द्वारा कराया गया था। शिखर कलश की ऊंचाई सवा सात फीट से अधिक रही है।
  • कलश के बिना मंदिर का शिखर अधूराः धार्मिक कार्यक्रम में आयोजित धर्मसभा में जैन मुनि विहंसत सागर महाराज ने मौजूद श्रद्घालुओं को बताया कि जिस प्रकार से एक राजा मुकुट के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार मंदिर पर शिखर हो लेकिन कलश नहीं हो तो मंदिर अधूरा माना जाता है। शिखर पर कलश स्थापित कराने वाला व्यक्ति सिद्ध शिला को प्राप्त कर सकता है। कालांतर में वह भव्य जीव अष्टकर्मों को नष्ट करके सिद्ध शिला को प्राप्त होता है। बता दें कि पिछले वर्ष बरासों जैन मंदिर के शिखर पर आकाशी बिजली गिरने से वह क्षतिग्रस्त हो गया था।

इधर... कीर्ति स्तंभ पर हुआ भगवान का अभिषेक
कोरोना महामारी से दुनिया का मुक्ति दिलाने और विश्वशांति के लिए शहर के कीर्ति जैन स्तंभ मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय 25 समवशरण महामंडल विधान एवं विश्वशांति महायज्ञ धार्मिक कार्यक्रम में दूसरे दिन गुरुवार को गणाचार्य विराग सागर महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने पंडाल में बनाए गए समवशरण के ऊपर बैठकर 24 तीर्थंकरों का विधि-विधान के साथ पूजन किया। इस दौरान मीडिया प्रभारी मनोज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर को इस धार्मिक कार्यक्रम में गणाचार्य विराग सागर महाराज का 38वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया जाएगा।

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