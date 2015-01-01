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कोरोना अपडेट:5 नए कोरोना संक्रमित मिले, 4 मरीज हुए स्वस्थ

भिंड3 घंटे पहले
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नवंबर महीने के पांचवें दिन पांच नए कोरोना के मरीज मिले हैं। जबकि चार मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इस प्रकार से जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1168 हो गई है। वहीं 1109 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

बताया जा रहा है कि नए सभी मरीज भिंड शहर से हैं। शहर के टीकाराम वाली गली निवासी 44 वर्षीय युवक, 28 वर्षीय युवक, जिला अस्पताल परिसर में एक साल की बच्ची, आर्य नगर में 28 वर्षीय युवक और पार्क मोहल्ला में 75 वर्षीय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं शहर के वार्ड 23 विजय नगर की 27 वर्षीय महिला, मोदना गांव के 24 वर्षीय युवक, गुरीखा गोहद में 20 वर्षीय युवक और कुरथर में 25 वर्षीय महिला ने कोरोना को हरा दिया है।

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