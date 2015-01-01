पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तैयारी:ऑनलाइन पढ़ाई 50 % कोर्स पूरा, अब 28 तक होगा टेस्ट

भिंड3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिस स्कूल में छात्र संख्या अिधक उसके छात्र घर से ही ऑनलाइन टेस्ट में हो सकेंगे शामिल
  • कक्षा 9-12वीं के छात्र-छात्राओं का टेस्ट 20 नवंबर से लिया जाएगा

कोविड- 19 संक्रमण काल में सरकारी स्कूल के बच्चों की कराई गई ऑनलाइन पढ़ाई के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा खाका तैयार कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है उनका टेस्ट स्कूल में लिया जाएगा जबकि जिनमें छात्र अधिक संख्या में है उनमें टेस्ट पेपर घर से हल करने के लिए दिया जाएगा। जिसे वे हल कर स्कूल में संबंधित विषय के शिक्षक पर जमा करेंगे।

यहां बता दें सरकारी स्कूल में दूरदर्शन और डीजी लैप के मध्यम से छात्र- यात्राओं की पढ़ाई कराई जा रही है। अभी तक 50 फीसदी पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है उसमें से 30 से 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त संचालक आरके उपाध्याय द्वारा गत दिवस डीईओ, डीपीसी, एडीपीसी, बीईओ, बीआरसीसी एवं 177 शासकीय स्कूल के प्राचार्य के साथ बैठक की गई।

बताया गया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र- छात्राओं का टेस्ट 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराया जाएगा। इसी प्रकार मूल्यांकन की यह प्रक्रिया जनवरी- फरवरी महीने में भी क्रियान्वित की जाएगी।

स्कूलों में समस्याओं का समाधान पा सकेंगे छात्र
जिला शिक्षा अधिकारी हरभवन सिंह तोमर ने 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली एनटीएसई की परीक्षा की आवश्यक तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि 1 सितंबर से आंशिक तौर पर हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को खोल दिया गया। जिन छात्रों को किसी विषय में कोई परेशानी आ रही हो वे अपने माता-पिता से लिखित अनुमति से स्कूल आ सकते हैं एवं अपने विषय वस्तु की समस्या को हल करने के लिए संबंधित शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

संयुक्त संचालक ने दिए पढ़ाई कराने के दिए निर्देश
जिन छात्र- छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पा रही है उनसे घर पर संपर्क कर पढ़ाई पूरी कराने के निर्देश शिक्षा संयुक्त संचालक द्वारा दिए गए। जिससे उनका भी कोर्स पूरा हो सके और वे मूल्यांकन में शामिल हो सकें। उन्होंने बताया जिन छात्रों को टेस्ट पेपर घर के लिए दिए जाएंगे वे सॉल्व कर शिक्षक पर जमा करेंगे जिससे शिक्षक उनका मूल्यांकन कर सकें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें