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कार्रवाई:खेत पर जुए के फड़ पर छापा, 9 जुआरी दबोचे; आरोपियों से 34 हजार 900 रुपए भी जब्त

गोहद2 घंटे पहले
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गोहद चौराहा थाना में बैठे जुआ खेलने के आरोप में पकड़े गए आरोपी।

गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरखड़ी गांव के खेत में बने कमरे में कुछ लोग हार जीत का दांव लगा रहे थे। तभी पुलिस ने दबिश देकर वहां से 9 जुआरियों को दबोच लिया। साथ ही उनके कब्जे से ताश की गड्डी और 34 हजार 960 रुपए भी जब्त किए हैं। यह कार्रवाई शुक्रवार की शाम 6 बजे से 6.30 बजे के बीच की है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें दाखिल-ए-हवालात कर दिया है।

गोहद चौराहा थाना प्रभारी गोपाल सिंह सिकरवार ने बताया कि जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि बिरखड़ी गांव में नरिया पार खलिहान की जगह पर बने एक कमरे में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इस पर शाम 6 बजे वहां फोर्स के साथ दबिश दी तो एक कमरे से जुआ खेलते हुए 9 लोगों को पकड़ा।

पकड़े गए लोगों ने अपने नाम सत्यवीर (34) पुत्र करन सिंह, धर्मेंद्र सिंह (26) पुत्र रामधन सिंह जाटव, संतोष (26) पुत्र रमेश जाटव निवासीगण बिरखड़ी, मुकेश (24) पुत्र भीकाराम जाटव निवासी अगनूपुरा, नरेंद्र शर्मा (45) पुत्र कालीचरण शर्मा निवासी बिरखड़ी, जितेंद्र सिंह (33) पुत्र सुरेश सिंह तोमर निवासी तुकेड़ा, अखिलेश शर्मा (28) पुत्र शेषनारायण शर्मा निवासी पंडित बिहार कॉलोनी, बृजमोहन (33) पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी नावली, नरेश (40) पुत्र करन सिंह निवासी बिरखड़ी बताए हैं। इनके कब्जे से एक ताश की गड्डी और 34 हजार 960 रुपए जब्त किए है।

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