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एजुकेशन अपडेट:नवोदय में प्रवेश के लिए आवेदन 15 दिसंबर तक

भिंड4 घंटे पहले
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जवाहर नवोदय विद्यालय में 6 वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा के आवेदन 15 दिसंबर तक किए जा सकेंगे । पांचवी में अध्ययनरत विद्यार्थी जिसकी जन्मतिथि 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच होना जरुरी है । परीक्षा के लिए www.navodaya.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है ।

पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन 15 तक
भिंड | प्राइवेट कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रमों के निरंतर संचालन के लिए उनकी मान्यता के लिए यूनिवर्सिटी में आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर घोषित की गई है । आयुक्त शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि अशासकीय कॉलेज, नए पाठ्यक्रम, संकाय नए विषय प्रारंभ करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 15 नवंबर कर दिया गया है । अब कॉलेज संचालक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं ।

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