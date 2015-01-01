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कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया आरोप:भाजपा के इशारे पर उपचुनाव में प्रशासन ने कई जगह कराई बूथ कैप्चरिंगः कटारे

भिंडएक घंटा पहले
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पत्रकाराें से चर्चा करते हेमंत कटारे।

मेहगांव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन पर उपचुनाव में मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग कराने का आरोप लगाया।

हेमंत कटारे ने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 नवंबर को मतदान के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भाजपा नेताओं के इशारे पर बूथ कैप्चरिंग कराई। इस बात के मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर जिले के पुलिस अधिकारियों को पसंद नहीं आ रही है तो वे अपनी नौकरी को छोड़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहां चपरासी की नौकरी करना शुरू कर दें।

हेमंत कटारे ने कहा कि मतदान के दौरान गोरमी थाना प्रभारी मनोज राजपूत ने भाजपा के पक्ष में मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान कराया। इस दौरान जब किसी पुलिसकर्मी ने फर्जी मतदान कर रहे लोगों को रोका तो थाना प्रभारी राजपूत ने उनको मतदान केंद्र से हट जाने के लिए कहा। ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। कटारे ने बताया कि चुनाव के बाद पुलिस भाजपा नेताओं के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मामले दर्ज कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। अंत में हेमंत कटारे ने जिलाध्यक्ष एडवोकेट जयश्रीराम बघेल, शहरध्यक्ष संजय भूता और जिला प्रवक्ता डॉ. अनिल भारद्वाज के साथ एसपी मनोज सिंह को ज्ञापन भी सौंपा।

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