पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Gwalior
  • Bhind
  • Ayurveda Is Proving To Be A Boon, For The Prevention Of Corona, The Consumption Of Trikatu Powder Is Beneficial: Dr. Sharma

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धरनतेरस:वरदान साबित हो रहा आयुर्वेद, कोरोना से बचाव के लिए त्रिकटु चूर्ण का सेवन लाभकारी: डाॅ. शर्मा

भिंड3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जयंती पर भगवान धनवंतरी का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया पूजन

धनतेरस का दिन आयुर्वेद चिकित्सा जगत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन अब तक वेशक न बनी हो पर यह तय है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होने पर यह हार जाता है। इसलिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोरोना के बचाव के लिए गिलोय घनवटी एवं त्रिकटु चूर्ण का नियमित सेवन करना चाहिए। यह बात शहर में उषा कॉलोनी स्थित संजीवन औषधालय पर धनवंतरी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में डॉ. विश्वनाथ शर्मा ने कही।

यहां बता दें स्वर्गीय वैद्य पं. जनमेजय शर्मा द्वारा स्थापित औषधालय में आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी एवं मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. राधेश्याम शर्मा ने कहा कि ऋग्वेद आयुर्वेद का उपवेद है और जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से मानव समाज के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा पद्धति का विस्तृत वर्णन किया गया है।

आयुर्वेदिक सबसे प्राचीनतम और आज के समय सबसे कारगर चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय लोगों के आरोग्य के लिए हुआ एवं उत्तम स्वास्थ्य और स्थूल समृद्धि के बीच जागृति का पर्व है।

कार्यक्रम में डॉ. ओपी शर्मा, डॉ रविंद्र चौधरी, डॉ. बीएन भारद्वाज, डॉ राम प्रकाश शर्मा, डॉ. मुन्नालाल मिश्रा, डॉ. शिवकुमार राजोरिया, डॉ. इंद्र प्रकाश त्रिपाठी, डॉ. उदय पाल सिंह भदोरिया, डॉ. अरविंद शर्मा, डॉ. तरुण शर्मा डॉ. प्रभात किशोर शर्मा, डॉ. बृजभान बघेल, रामसिया शर्मा, हरे कृष्ण शर्मा आजाद, आशुतोष शर्मा, नंदू वैद्य, सत्यव्रत आर्य, स्वरूप चंद्र जैन, कृपाल सिंह यादव, डॉ अनिल दुबे, आलोक श्रीवास्तव, अमन तिवारी, नेहरू युवा केंद्र के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धर्मवीर यादव, डॉ. साहब उद्दीन खान आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए।

घर पर बनाया जा सकता है त्रिकटु चूर्ण और काढ़ा
त्रिकुट चूर्ण में सौंठ (सूखा अदरक), काली मिर्च और पिप्पली से बनाया जाता है। इसे समान भाग में लेकर बारीक कूटकर कपड़े से छान लिया जाता है। इस चूर्ण का उपयोग पानी के साथ किया जा सकता है। इसके साथ ही तुलसी के पत्तों के साथ इसका काढ़ा भी तैयार किया जा सकता है।

सर्दी के दिनों में 2 से 4 ग्राम चूर्ण का सेवन लाभकारी होता है। इसकी तासीर गर्म होने से इसे गर्मी के दिनों में 1 से 2 ग्राम रोज लिया जाना चाहिए। इसका उपयोग चाय में डालकर भी किया जा सकता है। काढ़ा के लिए एक चम्मच त्रिकुट चूर्ण, पांच तुलसी पत्र को दो गिलास पानी में डालकर उबालें, आधा रह जाने पर 3-4 बार घूंट- घूंटकर पिएं।

हिंदू धर्म में भगवान धनवंतरी को देव वैद्य का पद हांसिल है: पं. हरगोविंद
कार्यक्रम के शुभारंभ में भगवान धनवंतरी का वैदिक मंत्रोच्चार के पूजन पं. हरगोविंद शास्त्री द्वारा कराया गया। पूजन डॉ. नामदेव द्वारा किया गया। पं. शास्त्री ने कहा कि हिंदू धर्म में भगवान धनवंतरी को देव वैद्य का पद हांसिल है। कुछ ग्रंथों में उन्हें विष्णु का अवतार भी कहा गया है। धन का वर्तमान भौतिक स्वरूप और धनवंतरी दोनों के ही सूत्र समुद्र मंथन में गुंथे हैं। चतुर्भुजी धनवंतरी के प्राकट्य के समय उनके चार हाथों में से एक में अमृत कलश, दूसरे में औषधि, तीसरे में शंख और चौथे में चक्र विद्यमान है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें