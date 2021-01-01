आज आपको दिन भर ताजगी और उत्साह महसूस होगा। काम करने का जज्बा जारी रहने की वजह से बड़ी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएंगे। मित्र परिवार में से किसी की बड़ी समस्या का हल निकालने के लिए आपका महत्वपूर्ण सहयोग होगा। काम से संबंधित तनाव कम होने लगेंगे।\r\n\r\n
करियर : काम की वजह से भागा दौड़ी हो सकती है लेकिन टारगेट जल्दी पूरा होगा।\r\n\r\n
लव : आप और आपके पार्टनर मिलकर पिकनिक या साथ में वक्त बिताने के लिए कोई योजना बना सकते हैं।\r\n\r\n
हेल्थ : शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत होगी।',luckyColor:"ऑरेंज",luckyNumber:"3"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/hindi/",seriesId:"4127",seriesName:"India vs England",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!0},coronaTracker:{bannerImageUrl:"https://images.bhaskarassets.com/web2images/web-frontend/corona-vaccine-tracker-5-hi.png"},elections:{bihar:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ 2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।",isMobileTallyWidgetEnabled:!1},mp:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}},__default__:{ipl:{seriesId:"3978",calendarFileId:"calendar_new_",standingFileId:"standing_3978_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/"},cpl:{seriesId:"3957",calendarFileId:"calendar_new_domestic_westindies_",standingFileId:"standing_3957_",folderPath:"cricket/cpl/hindi/"}}},navigationStackLength:0,canShowAppInstallPopup:!0,searchCategoryList:[]},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null,marketData:null,budget2021TabsData:null,budget2021MarketData:null,budget2021KiseKyaMilaData:null}}