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कार्यक्रम:पुर, लावन, नायब व रैपुरा में विकास कार्यों का भूमिपूजन; 24 लाख किसानों का माफ होगा ब्याज

भिंड2 घंटे पहले
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पुर गांव के कार्यक्रम में मंत्री अरविंद भदौरिया का स्वागत करते कार्यकर्ता - Dainik Bhaskar
पुर गांव के कार्यक्रम में मंत्री अरविंद भदौरिया का स्वागत करते कार्यकर्ता
  • सहकारिता मंत्री ने किया छात्राओं का सम्मान

अटेर क्षेत्र के पुर, लावन, नायब और रैपुरा गांव में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने कन्याओं का पूजन करते हुए प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

पुर गांव में मुख्यमंत्री नलजल योजना तहत टंकी निर्माण और सड़क का लोकार्पण करते हुए मंत्री भदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के किसानों को 6 हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और चार हजार रुपए प्रदेश सरकार की ओर से उनके बैंक खातों में डाले गए हैं। कमलनाथ ने किसानों से झूठ बोलकर सरकार बनाई थी। सत्ता में रहते हुए उन्होंने न तो किसानों का कर्जा माफ किया और न ही युवाओं को रोजगार देने की पहल की।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए अहम फैसले लेते हुए निर्णय लिया है कि प्रदेश के 24 लाख किसानों के ऊपर 550 करोड़ रुपए का कर्जा है। उसका ब्याज माफ किया जाएगा। इस दौरान युवा नेता हीरेंद्र प्रताप सिंह नरवरिया ने मंत्री अरविंद सिंह को फलों से तौला।

कांग्रेस ने रोक दिया था प्रदेश का विकासः भदौरिया
रैपुरा गांव में मंत्री अरविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पुराने कार्यकाल में प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं शुरू की थीं। वह योजनाएं कमलनाथ ने सत्ता में आते ही बंद कर दी थी। जिन्हें फिर शुरू किया गया है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष राजकुमारी, कैलाश चंद्र जैन, सुशीला नरवरिया, लालजी सिंह नरवरिया, राय सिंह नरवरिया, पिंकी शर्मा, संगीता कौशल, पूर्णिमा भदौरिया, अनीता चौपड़ा, रामौतार शिवहरे, देवेंद्र सिंह भदौरिया, सुल्तान सिंह नरवरिया, अजीत भदौरिया, ह्रदेश पुरोहित मौजूद रहे। भौनपुरा में देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित नेत्र परीक्षण शिविर में ऑपरेशन कराकर लौटकर भिंड आए मरीजों से मंत्री भदौरिया ने मुलाकात करते हुए उनका हाल जाना।

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