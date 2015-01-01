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हादसा:हाइवे पर पुलिया से टकराई बाइक, दो युवक गंभीर घायल

भिंड3 घंटे पहले
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  • बरही के पास हुआ हादसा, दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती

नेशनल हाइवे-92 भिंड-इटावा रोड पर बरही के पास एक बाइक पुलिया से टकरा गई। जिससे बाइक पर सवार दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए। घटना गुरुवार दोपहर की है। डायल-100 पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार शहर के महावीरपुरा निवासी मोनू पुत्र रामप्रकाश गोयल और सोनी पुत्र रामप्रकाश गोयल बुधवार की दोपहर अपनी बाइक से भिंड से उदी जा रहे थे। बरही के निकट हाइवे पर बरही के निकट टेडी पुलिया से उनकी बाइक टकरा गई, जिससे मोनू और सोनी घायल हो गए। सूचना मिलने पर एफआरवी-19 मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही मामला संज्ञान में लिया है।

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