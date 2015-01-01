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आरोप:भाजपा प्रत्याशी के भतीजे को फर्जी मतदान से रोका तो दी धमकी

भिंड4 घंटे पहले
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मतदान के दिन गोरमी टीआई मनोज राजपूत पर गंभीर आरोप लगाने वाले एसएएफ के निरीक्षक शंकर सिंह दौहरे ने एसपी मनोज कुमार सिंह को एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी एवं प्रदेश सरकार में मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे भरत सिंह उर्फ रिंकू भदौरिया निवासी अकलोनी को फर्जी मतदान से रोका तो उन्होंने उन्हें धमकी दी कि तुम्हें बर्खास्त करा देंगे।

शिकायती आवेदन में निरीक्षक शंकर सिंह ने कहा कि मतदान दिवस को उनकी मोबाइल क्रमांक एक में ड्यूटी थी। शासकीय प्राथमिक विद्यालय महुआ की चौकी कोट पर थे तभी रिंकू भदौरिया आए और बोले किसी को फर्जी मतदान से मत रोकना। जब शंकर सिंह ने कहा कि मेरी ड्यूटी ही इसी बात की है। तो वह मुझसे अभद्रता करने लगे और उन्हें धमकी दी कि उनके चाचा मंत्री है। उन्हें बर्खास्त करा देंगे। शंकर सिंह ने अपने शिकायती आवेदन में भाजपा नेता केपी सिंह भदौरिया पर भी आरोप लगाए कि वे कुछ लोगों को लेकर आए और उनकी नेम प्लेट देखकर उन्हें जातिगत अपमानित किया गया। उन्होंने शिकायती आवेदन में यह भी कहा कि गोरमी थाना प्रभारी ने भी उन्हें गुमराह किया। शंकर सिंह ने एसपी को आवेदन देकर उक्त लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।

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