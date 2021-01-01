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कार्रवाई:प्लॉट की करा रहे थे बाउंड्रीवाल, की तोड़फोड

भिंड2 घंटे पहले
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शहर के वार्ड क्रमांक 35 राम नगर इटावा रोड पर एक प्लॉट की बाउंड्रीबाल के दौरान गली में गेट करने को लेकर कुछ लोगों ने गेट तोड़ दिए। साथ ही पुनः गेट करने पर प्लॉट मालिक को जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में प्लॉट मालिक ने देहात थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

इटावा रोड निवासी महेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण रामचरण शिवहरे ने देहात थाना पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनका वार्ड क्रमांक 35 रामनगर में 3420 वर्गफीट का प्लाट है। प्लॉट की बाउंड्रीवाल करवाने पर अंतराम उर्फ अत्तू जोशी और उनके भाई मुकेश जोशी उर्फ कक्का, सुनील उर्फ मौसम जोशी, अनिल जोशी उर्फ छोटू ने तोड़फोड़ कर दी।

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